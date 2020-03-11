شكرا لقرائتكم حمادة صدقي عن التعادل أمام الاهلي: سعيد بالنتيجة أمام فريق كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب حمادة صدقي، المدير الفني لفريق نادي سموحة، عن رضاه بالتعادل أمام الأهلي بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، بالدوري وأنه سعيد بالنتيجة أمام فريق كبير بحجم الأهلي، وتابع صدقي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: " عندي لعيّبة غايبة مؤثرة لكن عندي البديل الكويس، كعادة الأهلي يُقدم موسم رائع أفريقيا ومحليا"

واكد: "الحمد لله اللعيبة وقفت بشكل كويس قدام لاعيبة الأهلي.. تقنية الفيديو على الكل واستخدامه أمر جيد وهو سمح للأهلي بالتعادل وممكن ينصفنى في مباراة مقبلة، وأتم: "المباريات الودية سبب تجهيز لاعبي فريقه خاصة وأن حسام حسن المدير الفني السابق للفريق كان محفظهم طريقة معينه ولتغيير تلك النتيجة احتاج للمباريات الكثيرة.

وأنقذ عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

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سجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة ويبقي في القمة ، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من:محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح