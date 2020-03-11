شكرا لقرائتكم فايلر : من الجيد اننا خرجنا بالتعادل لاننا عانينا من اجهاد وغيابات واصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال ان الاهلي قدم مباراة لم تكن من أفضل مبارياته

وأضاف: من الجيد اننا خرجنا بالتعادل لاننا عانينا من اجهاد وغيابات واصابات بالإضافة الي العودة من مباراة استهاكت ضغط عصبي ونفسي كبير للغاية علينا

واستكمل : الاهلي قدم مباراة ليس الأفضل له هذا الموسم والتعادل من الممكن ان يكون مرضي لنا في هذه الظروف

واوضح ان الأهلي عانى من الغيابات والإرهاق الذهني والبدني بعد العودة من جنوب أفريقيا

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واستكمل : اللاعبين الموجودين جاهزبن ولا ابحث عن اعذار ولكن لاعبو الأهلي لم يكن يومهم امام سموحة اليوم

وأضاف أنه لا يعلم أي معلومة عن احتياج حسين الشحات لإجراء عملية جراحية

وأوضح : لم اتفاجا بمستوى سموحة لانه فريق قوي ويملك عناصو مميزة وهذا نا ظهرىا عليه امامنا ايضا في مباراة الدور الأول

واوضح انه كان يتمنى الفوز في المباراة لمعادلة اعلى رقم فوز منتتالي للاهلي ولكن الامر لم يشغل ضغط على اللاعبين بل كان خافز ومن الجيد اننا لم نخسر وخرجنا بتعادل حتى لا يتخللنا الإحباط