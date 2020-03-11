شكرا لقرائتكم طنطا يتعادل سلبيا في عقر داره مع وادى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعادل فريق طنطا مع نظيره وادى دجلة سلبيا في المباراة التي انتهت منذ قليل ضمن الجولة الـ18 من عمر بطولة الدورى المصرى والتي أقيمت على ستاد طنطا الرياضى .
جاءت المباراة متكافئة بين لاعبى الفريقين حيث حاول لاعبى طنطا استغلال عامل الارض و إحراز هدف التقدم عن طريق حسين فيصل، بينما جاءت محاولات دجلة عن طريق محمد هلال و لكن لم يكتب لها النجاح .
وبهذه النتيجة يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة بينما ياتى وادى دجلة بالمركز السادس عشر برصيد 15 نقطة .
وجاء تشكيل طنطا بقيادة أيمن المزين كالتالى :- علي فرج ، محمد حسام الشرخه ، سليمان عبدربه ، ايهاب سمير ، احمد سالم صافي ، محمد اسعد ، حسام غالي ، جون افيري ، حسين فيصل ، احمد فهمي ، اسلام فؤاد.
كانت هذه تفاصيل خبر طنطا يتعادل سلبيا في عقر داره مع وادى دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.