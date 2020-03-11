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طنطا يتعادل سلبيا في عقر داره مع وادى دجلة

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جدة - عمرو شويل تعادل فريق طنطا مع نظيره وادى دجلة سلبيا في المباراة التي انتهت منذ قليل ضمن الجولة الـ18 من عمر بطولة الدورى المصرى والتي أقيمت على ستاد طنطا الرياضى .

 

جاءت المباراة متكافئة بين لاعبى الفريقين حيث حاول لاعبى طنطا استغلال عامل الارض و إحراز هدف التقدم عن طريق حسين فيصل، بينما جاءت محاولات دجلة عن طريق محمد هلال و لكن لم يكتب لها النجاح . 

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وبهذه النتيجة يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة بينما ياتى وادى دجلة بالمركز السادس عشر برصيد 15 نقطة . 

 

وجاء تشكيل طنطا بقيادة أيمن المزين كالتالى :- علي فرج ، محمد حسام الشرخه ، سليمان عبدربه ، ايهاب سمير ، احمد سالم صافي ، محمد اسعد ، حسام غالي ، جون افيري ، حسين فيصل ، احمد فهمي ، اسلام فؤاد.

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