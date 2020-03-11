شكرا لقرائتكم هدف غوستافو القاتل في اتحاد جدة.. يقود الوحدة إلى المركز الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - عمّق الوحدة جراح مضيفه اتحاد جدة بعد فوزه عليه 2-1، في المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.
وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" أكد الوحدة تفوقه على مضيفه اتحاد جدة بعد فوزه عليه 2-1، بعدما حسم لقاء الجولة الأولى لمصلحته أيضا.
وتقدّم الاتحاد أولاً عند الدقيقة 14 بهدف عن طريق مهاجمه رومارينيو الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله عبدالرحمن العبود ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.
وانتظر الوحدة حتى الدقيقة 23 حينما تمكن لاعبه البرازيلي أنسيلمو من تسجيل هدف التعادل بعدما أخترق دفاع الاتحاد وسدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الاتحاد.
وفي الشوط الثاني فرض الوحدة سيطرته وانتظر حتى الدقيقة 90 والتي شهدت تسجيله هدف الفوز عن طريق لاعبه البرازيلي لويس غوستافو الذي تلقى تمريرة من مواطنه أنسيلمو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 39 نقطة ليتقدم للمركز الثالث، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 23 نقطة ليبقى في المركز 12 مؤقتاً.
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