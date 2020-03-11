شكرا لقرائتكم الفتح يسعى لاستغلال تعثر اتحاد جدة بنقاط العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ستكون الفرصة سانحة للفتح لإنعاش حظوظه في البقاء حينما يواجه جاره العدالة الجريح على ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.

ويتطلع الفتح لمواصلة صحوته بعد أداءه المميز الذي قدّمه في المراحل الخمس الأخيرة والتي لم يعرف فيها الفريق طعم الخسارة.

ونجح الفتح بجمع 9 نقاط في المراحل الخمس الماضية بعد تعادله أمام النصر والفيصلي والرائد وفوزه على فريقي أهلي جدة والوحدة.

وأمام الفتح فرصة قوية للاقتراب كثيراً من مراكز الأمان وخاصة بعد خسارة اتحاد جدة صاحب المركز 12 أمام الوحدة يوم الأربعاء حيث أصبح الفارق 4 نقاط.

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ويدخل الفتح المباراة وهو بالمركز 14 برصيد 19 نقطة وبفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة والحزم الذي تنتظره مواجهة صعبة أمام الفيصلي يوم الجمعة في ختام المرحلة 22.

وفي المقابل يتطلع العدالة لإبقاء حظوظه قائمة في البقاء واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ المرحلة الرابعة حينما فاز على أبها.

واقترب العدالة كثيراً من العودة مجدداً لدوري الدرجة الأولى بعد النتائج السيئة التي قدمها الفريق والتي جعلته متذيلاً لترتيب فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعلم لاعبو العدالة أن الخسارة من جارهم ستعني هبوطهم بنسبة كبيرة خاصة وأنه يحتل المركز الأخير برصيد 14 نقطة وبفارق 9 نقاط عن اتحاد جدة والحزم صاحبي مركزي الأمان 12 و13.

وكان اتحاد القدم السعودي قد ألغى مطلع هذا الموسم مباراة ملحق الهبوط والصعود حيث أكتفى بهبوط ثلاث فرق إلى دوري الدرجة الأولى والذي تتصارع عليه فرق العدالة وضمك والفتح والحزم واتحاد جدة والفيحاء.

