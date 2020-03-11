التعادل الأول محليًا.. والـ "VAR" ينقذ الأهلي من الهزيمة أمام سموحة ويعرقل قطار انتصاراته

خطف النادي الأهلي تعادلًا صعبًا مع سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الـ 18على استاد القاهرة بنتيجة 1-1.

وأحرز يوسف ديوب لاعب سموحة، الهدف الأول لفريقه أمام الأهلي في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الأسبوع الـ 18 من الدوري الممتاز.

وأحرز ديوب الهدف في الدقيقة 69 من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى شباك الحارس محمد الشناوي.

ونجح عمرو السولية في إحراز هدف التعادل للقلعة الحمراء في الدقيقة 92 من ركلة الجزاء بعد احتكم حكم المباراة إلى الفار. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وخطف الأهلي تعادلا قاتلا مع سموحة، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة، في الجولة 18 من بطولة الدوري المصري.

وفشل الأهلي في تحقيق فوزه الـ17 على التوالي ببطولة الدوري المصري، بالتعادل الأول له محليا هذا الموسم.

التعادل رفع رصيد سموحة للنقطة 25، في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما ظل الأهلي في صدارة البطولة برصيد 49 نقطة.

وتقدم سموحة بالهدف الأول عن طريق يوسف ديوب، في الدقيقة 69، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك عمرو السولية هدف التعادل للأهلي في الدقيقة (90+2) من ركلة جزاء، بعد لجوء الحكم لتقنية الـ"VAR".

وفي الدقيقة 2، أرسل شريف رضا لاعب سموحة، تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، لكن حكم المباراة تدخل سريعا باحتساب تسلل على المدافع المتقدم محمد كوفي.

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وأهدر فريق سموحة فرصة هدف محقق عن طريق حسام حسن، الذي سدد كرة قوية باتجاه مرمى الأهلي تصدى لها الحارس محمد الشناوي برعونة، قبل أن يعود حارس المارد الأحمر ليتصدى للكرة مرة أخرى.

وتحصل محمد الترهوني لاعب سموحة، على بطاقة صفراء في الدقيقة 18، بعد تدخل عنيف على قدم محمد مجدي أفشة.

وحصل الأهلي على ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء، سددها محمد مجدي أفشة في الحائط البشري.

وفي الدقيقة 24، أرسل أحمد فتوح ضربة ركنية إلى داخل منطقة جزاء الأهلي، مرت من جميع لاعبي الفريقين وتحولت إلى رمية تماس.

وهدأ اللقاء نسبيا في منتصف الشوط الأول بين الفريقين، وسط استحواذ نسبي للمارد الأحمر.

وتحصل محمد كوفي لاعب سموحة، في الدقيقة 39، على بطاقة صفراء نتيجة تدخل عنيف على قدم أحمد الشيخ، في مكان خطير على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 41، تحصل الأهلي على ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء، سددها أحمد الشيخ، مباشرة ارتدت من الحائط البشري للاعبي سموحة.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 49، بعد إصابة مروان محسن مهاجم الأهلي، بعد اصطدام قوي برجب نبيل لاعب سموحة.

واحتسب الحكم تسللا في الدقيقة 52، على محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي سموحة.

وأرسل محمد الترهوني ضربة ركنية مقوصة داخل منطقة جزاء الأهلي، ولكن محمد الشناوي أمسك الكرة بنجاح.

وأجرى رينيه فايلرن تغييرين دفعة واحدة للأهلي في الدقيقة 59، بدخول أليو بادجي وليد سليمان، بدلا من محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.