طرد رامي ربيعة.. وسموحة يُفاجئ الأهلي بهدف صاروخي

نجح فريق سموحة في تسجيل الهدف الأول في مرمى فريق الأهلي، عن طريق يوسف ديوب، في الدقيقة 69، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف بعد صاروخية من يوسف ديوب، من خارج منطقة الجزاء.

وطرد حكم اللقاء رامي ربيعة، بعدما عطل هجمة بلمسة يد.

وتعددت مواجهات الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، منذ الظهور الأول للفريق السكندري في دوري الأضواء والشهرة موسم 2010-2011، ووصلت إلى 19 مواجهة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 11 مباراة، وفرض التعادل نفسه على نتيجة 6 مباريات، 4 منها بنتيجة التعادل الإيجابي، و2 بنتيجة التعادل السلبي، فيما حقق سموحة الفوز في مباراتين فقط.

مرت 67 دقيقة، من مباراة الأهلي وسموحة، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي، ولايزال التعادل السلبي مسيطرا على نتيجة المباراة.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 49، بعد إصابة مروان محسن مهاجم الأهلي، بعد اصطدام قوي برجب نبيل لاعب سموحة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



واحتسب الحكم تسللا في الدقيقة 52، على محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي سموحة.



وفي الدقيقة الثانية، أرسل شريف رضا لاعب سموحة، تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، لكن حكم المباراة تدخل سريعا باحتساب تسلل على المدافع المتقدم محمد كوفي.

وأهدر فريق سموحة فرصة هدف محقق عن طريق حسام حسن، الذي سدد كرة قوية باتجاه مرمى الأهلي تصدى لها الحارس محمد الشناوي برعونة، قبل أن يعود حارس المارد الأحمر ليتصدى للكرة مرة أخرى.

وتحصل محمد الترهوني لاعب سموحة، على بطاقة صفراء في الدقيقة 18، بعد تدخل عنيف على قدم محمد مجدي أفشة.

وحصل الأهلي على ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء، سددها محمد مجدي أفشة في الحائط البشري.

وفي الدقيقة 24، أرسل أحمد فتوح ضربة ركنية إلى داخل منطقة جزاء الأهلي، مرت من جميع لاعبي الفريقين وتحولت إلى رمية تماس.

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وهدأ اللقاء نسبيا في منتصف الشوط الأول بين الفريقين، وسط استحواذ نسبي للمارد الأحمر.

وتحصل محمد كوفي لاعب سموحة، في الدقيقة 39، على بطاقة صفراء نتيجة تدخل عنيف على قدم أحمد الشيخ، في مكان خطير على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 41، تحصل الأهلي على ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء، سددها أحمد الشيخ، مباشرة ارتدت من الحائط البشري للاعبي سموحة.

وأطلق محمد مجدي أفشة، تصويبة من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته وصلت سهلة للحارس الهاني سليمان، في الدقيقة 43.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة.

ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني، أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، أفشة

خط الهجوم: أحمد الشيخ، حسين الشحات، مروان محسن.

بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي:

علي لطفي، بادجي، وليد سليمان، عربي بدر، محمود وحيد، مصطفى شوبير، وحسام عاشور.