الأهلي يفقد أول نقطتين في الدوري المصري

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فقد الاهلي اول نقطتين له هذا الموسم بانتزاعه تعادلا صعبا من ضيفه سموحة 1-1 في الوقت بدل الضائع ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة مصر الاربعاء في إستاد القاهرة الدولي.

تقدم سموحة عن طريق الغيني يوسف ديوب (69)، وادرك الاهلي التعادل بواسطة عمرو السولية (90+3) من ركلة الجزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو.

بتلك النتيجة توقفت سلسلة انتصارات الاهلي التي امتدت 16 مباراة تواليا وفشل في معادلة رقمه القياسي السابق موسم 2007–2008 ب17 فوزا متتاليا.

ورفع الاهلي رصيده الى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع سموحة رصيده الى 25 نقطة في المركز السادس.

سيطر الاهلي على اغلب فترات الشوط الاول لكن تحركات لاعبيه تميزت بالبطء الشديد وسوء التمرير ووضح تأثر اداء الفريق بغياب الثنائي النيجيري جونيور اجايي للايقاف، والتونسي علي معلول للاصابة.

في المقابل تحصن سموحة في خطوطه الخلفية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، ومن احداها كاد يتقدم بعدما مرر احمد فتوح عرضية سددها حسام حسن ارتدت من يد الحارس محمد الشناوي لتجد المتابع محمد طلعت سددها أخرجها الشناوي الى ركنية بصعوبة (8)، ورد مدافع الاهلي ايمن اشرف بتسديدة قوية اخرجها الهاني سليمان الى ركنية (12).

نشط لاعبو سموحة مع بداية الشوط الثاني استغلالا للحالة السيئة للاعبي الاهلي فنيا وتأثرهم بدنيا لعودتهم من رحلة طويلة من جنوب افريقيا صباح الاثنين عقب خوض مباراة ماميلودي صن داونز في اياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا.

ونجح يوسف ديوب في احراز هدف التقدم للضيوف بتسديدة قوية سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى الشناوي (65).

وفي الدقيقة 75 ، اشهر حكم المباراة محمد عادل البطاقة الحمراء مباشرة لمدافع الاهلي رامي ربيعه لتعمده ابعاد الكرة بيده ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

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وفي الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو ، واشهر البطاقة الحمراء في وجه البوركيني محمد كوفي لتعمده لمس الكرة داخل منطقة الجزاء ، فانبرى لها عمرو السولية وسددها على يسار الهاني سليمان محرزا هدف التعادل لفريقه (90+3).

ومنحت تقنية الفيديو بيراميدز فوزا صعبا على مضيفه انبي بهدف نظيف سجله عبدالله السعيد هداف الدوري ب 13 هدف في الدقيقة 85 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة محمود ناجي اثر عرقلة مدافع انبي ابراهيم يحي لمهاجم بيراميدز ايريك تراوري.

وهي الخسارة الاولي لإنبي بعد 12 مباراة متتالية دون هزيمة، وتحديدا منذ 22 تشرينالاول/اكتوبر الماضي .

بتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده الى 32 نقطة في المركز الثالث ، فيما تجمد رصيد انبي عند 25 نقطة في المركز السابع .

وتعادل طنطا سلبيا مع ضيفه وادي دجلة.

بهذا التعادل، رفع طنطا رصيده الي 16 في المركز الخامس عشر ، فيما رفع دجلة رصيده الى 15 في المركز الـسادس عشر.

أهداف مباراة الأهلي وسموحه: