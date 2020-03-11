غوارديولا يتفوق على فيرغسون في دوري أبطال أوروبا

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انفرد المدرب الاسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بصدارة ترتيب المدربين الاكثر تحقيقا للانتصارات في مباريات خروج المغلوب بمسابقة دوري ابطال اوروبا متجاوزا كل من الاسكتلندي السير اليكس فيرغسونالمدرب الاسبق لنادي مانشستر يونايتد و البرتغالي خوسي مورينيو مدرب نادي توتنهام هوتسبيرز و الايطالي كارلو انشيلوتي مدرب ايفرتون.

و بفضل الفوز الذي عاد به مانشستر سيتي من امام ريال مدريد في ذهاب الدور الثمن النهائي رفع غوارديولا رصيده من الانتصارات الى 28 حققها مع فريقه الحالي و قبله مع برشلونة ثم مع بايرن ميونيخ.

و احرز غوارديولا لقب دوري الابطال مرتين بألوان برشلونة في عام 2009 و 2011 بينما فشل في تحقيقه مع بايرن ميونيخ ولا يزال يتطلع لتحقيقه مع مانشستر سيتي.

و يمتلك فيرغسون وأنشيلوتي و مورينيو رصيدا ب27 انتصارا مع افضلية لانشيلوتي الذي حقق اللقب القاري ثلاث مرات مع أي سي ميلان و مع ريال مدريد بينما حققه السير والسبيشل وان مرتيبن فقط .

الالماني الاسبق يوب هاينكس يأتي خلفهم برصيد 16 انتصارا و لقبين حققهما مع ريال مدريد و مع بايرن ميونيخ.

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المدرب الفرنسي الاسبق ارسين فينغر رئيس قسم التطوير في الفيفا يمتلك رصيدا ب15 انتصارا دون ان يحقق اللقب و لو مرة مناصفة مع مواطنه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الفائز بالتاج ثلاث مرات .

الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بطل النسخة المنصرمة يمتلك رصيدا ب14 انتصارا حققها مع الليفر و مع بوروسيا دورتموند الالماني الذي بلغ معه الوصافة عام 2013 ، مناصفة مع الهولندي لويس فان غال البطل مع اجاكس امستردام عام 1995 و الاسباني رافائيل بنتيز المتوج مع ليفربول عام 2005 و الايطالي ماسيميليانو اليغري الوصيف مرتين مع جوفنتوس.