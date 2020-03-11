شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يهزم غينيا وزيمبابوي فى تصفيات طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية فى الفوز على غينيا وزيمبابوى بنتيجة 2 /0 فى ثان أيام المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المقامة فى أوغندا و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

و تشارك مصر بمنتخب مكون من فريقين و هما دعاء الغباشي مع فريدة العسقلانى و ندى حمدى مع رندا رضوان .

ويقود المنتخب فنيًا المدير الفني للكرة الطائرة الشاطئية أحمد عطا ، حيث يلتقى المنتخب مع نظيره الأوغندي فى النهائى .

وأخفق منتخب سيدات ورجال الكرة الطائرة "آل ان دور" فى التصفيات و فشلا مؤخرا فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو سواء فى التصفيات التى استضافتها مصر على صعيد الرجال أو السيدات التى أقيمت فى الكاميرون .

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من ناحية أخرى، كشف أحمد عبد الدايم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة منذ قليل عن قرار تأجيل مسابقات الاتحاد على مدار 3 أيام هى الخميس والجمعة و السبت بسبب سوء الأحوال الجوية .

وقال عبد الدائم ان لجنة المسابقات ستحدد موعد جديد للمؤجلات اليومين المقبلين .

وبهذا القرار تم تأجيل الجولة السادسة بدورى الرجال و التى كان مقرر لها الجمعة المقبلة بلقاءات بين كل من الزمالك مع طلائع الجيش وسموحة مع الأهلى وهليوبوليس مع الاتحاد اسكندرى وسبورتنج مع بتروجت والقناة مع الشمس وطنطا مع الطيران.

بينما تقام يوم الإثنين 16 مارس مواجهتين مؤجلتين أيضا للقطبين حيث يلتقى الزمالك مع الشمس والأهلى مع الطيران قبل أن تقام الجولة السابعة يوم 20 مارس بلقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الطيران والشمس مع طنطا و بتروجت مع القناة والاتحاد السكندرى مع سبورتنج والأهلى مع هليوبوليس والزمالك مع سموحة.

وشهدت الجولة الخامسة بدورى رجال الكرة الطائرة التي أقيمت الجمعة الماضية فوز كل من طلائع الجيش على القناة بنتيجة 3/0 وهليوبوليس على الطيران بنتيجة 3/0 وسموحة على الشمس بنتيجة3/1 والزمالك على بتروجت بنتيجة 3/0 والأهلى على الاتحاد السكندري بنتيجة 3/0.