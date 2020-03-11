الجزيرة يتخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس " كورونا "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن أيمن عزمي المدير التنفيذي لنادي الجزيرة الرياضي ، اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعدة قرارات تتضمن ضرورة تعقيم الأسطح و الارضيات والاجهزة المتنوعة بالنادي وصالة الجيمانيزيوم وغرف خلع الملابس والحمامات بالإضافة إلى وضع كاشفات للحرارة على بوابة النادي للكشف على العاملين ، فضلا عن اتباع كافة الإجراءات الوقائية بمنافذ النادي بارتداء الكمامات والقفزات .
جاء ذلك خلال اجتماع المدير التنفيذي ايمن عزمي بالادارات المختلفة في حضور الدكتور محمد ابوهميله رئيس اللجنة الطبية بالنادي فور عودتهما من الاجتماع الموسع اليوم الذي عقد بديوان عام محافظة القاهرة .
يذكر أن ، النادي الأهلي ينظم في الثالثة من عصر السبت المقبل بقاعة فكري أباظة بمقر الجزيرة ندوة عن فيروس «كورونا» وطرق الوقاية منه، يحاضر فيها الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، زميل جامعة هارفاد، زميل الجمعية الأمريكية للكبد، زميل الكلية الأمريكية للجهاز الهضمي.
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