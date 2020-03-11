شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمرو السولية يتعادل للاهلي امام سموحة من ركلة جزاء بقرار من الـ var والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعادل عمرو السولية لاعب النادي الأهلي أمام سموحة في الدقيقة 93 بعد ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد الرجوع الي الـ var ، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق للمباراة، ويضم تشكيل الاهلي ، كلاً من :محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن.

فيما يضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح.

وتقام مباراة الأهلى وسموحة مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، الأهلي صاحب لقب أقوى خط دفاع في تاريخ الدوري عندما استقبلت شباكه هدفين فقط على مدار موسم 1974-1975 بالإضافة إلى موسم 2005-2006 والذي شهد استقبال شباك الأهلي إلى 6 أهداف فقط، وفي الموسم الجاري استقبلت شباك الأهلي 3 أهداف فقط، جاءت بواقع هدف في مباراة بيراميدز، وآخر في لقاء أسوان وثالث في مباراة نادي مصر، وما زال الفريق الأحمر أمامه الفرصة للتغلب على موسم 2005، والحفاظ على نظافة الشباك في المباريات المقبلة.

حصد هجوم النادي الأهلي لقب أقوى خط هجوم في تاريخ الدوري العام كالأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري، وذلك عندما نجح خط هجوم النادي الأهلي في تسجيل 75 هدفًا في الموسم قبل الماضي 2017-2018، وحتى الآن سجل لاعبو القلعة الحمراء 45 هدفًا ويحتاج مهاجمو الفريق الأحمر للحفاظ على هذا المعدل التهديفي في المباريات المتبقية لتخطى رقم الموسم قبل الماضي.





































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