حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الهزيمة الأولى ليست اليوم.. "الفار" يُنقذ الأهلي من السقوط أمام سموحة الهزيمة الأولى ليست اليوم.. "الفار" يُنقذ الأهلي من السقوط أمام سموحة طنطا ودجلة يكتفيان بالتعادل السلبى فى الدورى عبد الله السعيد يقود بيراميدز للفوز على إنبى بهدف مقابل لاشئ الأهلي يفتح باب التعاون مع صن داونز في خطاب رسمي بتوقيع الخطيب الزمالك يغلق أبوابه الخميس والجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية Advertisements الزمالك راحة من تدريبات الغد عقب تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى وزير الرياضة: لا مانع من إقامة مباراتى الأولمبى مع البرازيل والأرجنتين فى مصر بيان اتحاد الكرة: تأجيل مباريات الجولة الـ18 تماشيا مع قرار رئيس الوزراء رسمياً.. فيفا يرسل اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة وتطبيق بند الـ8 سنوات

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