شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تكشف سبب تغيير إسم نادي "مصمص" الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ، أن تغيير إسم نادي مصمص الرياضى إلى نادى طيبة، جاء بناءاً علي قرار جمعية عمومية غير عادية للنادي والتي وافقت بالإجماع علي تغيير إسم النادي .

وأشار هشام حطب في تصريحات خاصة ، إلي أن اللجنة الاولمبية المصرية ليس من اختصاصها تغيير أسماء الأندية ، مؤكداً أن اللجنة جهة تنفيذية ووافقت علي طلب الجمعية بتغيير إسم النادي من مصمص إلي نادي طيبة الرياضي .

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نشرت الجريدة الرسمية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بتعديل اسم نادى مصمص الرياضى ومقره 32 شارع البلاقسة بحى عابدين بمحافظة القاهرة، والصادر بشأنه النظام الأساسى بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 79 لسنة 2017 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 209 تابع "أ"، بتاريخ 17 سبتمبر 2017 ليصبح اسم النادى نادى طيبة الرياضى.