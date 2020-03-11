شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتحدث عن "جراحة" الشحات وعدم الإحباط بعد التعادل أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن فريقه لم يقدم الأداء الجيد أمام سموحة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الاربعاء، والتى أنتهت بالتعادل بهدف لمثله ، موضحاً أن الاهلي لم يقدم أفضل ما لديه ، مُتابعاً: من الجيد اننا خرجنا بالتعادل لاننا عانينا من اجهاد وغيابات واصابات بالإضافة الي العودة من مباراة صن داونز التى شهدت ضغط عصبي ونفسي كبير للغاية علينا، واستكمل : الأهلي قدم مباراة ليس الأفضل له هذا الموسم والتعادل من الممكن أن يكون مرضي لنا في هذه الظروف، واوضح أن الأهلي عانى من الغيابات والإرهاق الذهني والبدني بعد العودة من جنوب أفريقيا

وتابع فايلر: اللاعبون الموجودين جاهزين ولا أبحث عن اعذار ولكن الأهلي لم يكن يومه أمام سموحة اليوم وأضاف أنه لا يعلم أي معلومة عن احتياج حسين الشحات لإجراء عملية جراحية ، وأوضح : لم اتفاجئ بمستوى سموحة لانه فريق قوي ويملك عناصر مميزة وهذا ما ظهر عليه في مباراة الفريقين بالدور الاول.

وأستطرد المدرب السويسري: كنت أتمنى الفوز بالطبع من أجل مواصلة الارقام القياسية وتحقيق 17 فوز مُتتالى لكن هذا لا يُشكّل ضغطاً على فريقه بل كان حافزاً من أجل التسجيل والفوز ، موضحاً أنه كان يتمنى الفوز لكن في النهاية تعادل الاهلي ولابد من عدم تسلل الإحباط للاعبين .

وأنقذ عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

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سجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة ويبقي في القمة ، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من:محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح