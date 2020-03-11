شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يفوز على الزمالك 108 / 97 ويصعد لنهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تغلب فريق كرة سلة الاتحاد السكندري على نظيره الزمالك بنتيجة 108/ 97 فى الجولة الثالثة من جولات نصف نهائي دورى السلة ، الصعيد إلى نهائي البطولة .

جاء تأهل الاتحاد بعد الفوز فى 3 مباريات من اصل 5 وفقا لنظام البطولة و التى تقام بنظام best of 5 بخوض ٥ مباريات بين الفرق.

وبذلك لن يتم إقامة المباريات المقبلة بين الفريقين و التى كان مقرر إقامتها السبت المقبل .

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ومن المقرر أن يلتقى الاتحاد السكندري مع الفائز من مباراة الاهلى والجزيرة و التى كان مقرر إقامتها غدا الخميس لكن تم تأجيلها .

قرر اتحاد كرة السلة تأجيل كافة الأنشطة والمباريات المقرر لها غدا، وعلى رأسها مباراة الأهلى والجزيرة فى الجولة الثالثة من مباريات BEST OF 5 والتى كان مقرر إقامتها فى السادسة من مساء غدًا الخميس نظرا لسوء الأحوال الجوية.

كما قرر الاتحاد تأجيل مهرجان 3/3، والذى كان مقر إقامته أيام الخميس والجمعة والسبت، لسوء الأحوال الجوية أيضا، ومن المقرر أن يستأنف اتحاد كرة السلة نشاطه الأسبوع المقبل، بشكل طبيعى.

و قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.