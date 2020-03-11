شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عمومية نادى"مصمص" لتغيير الإسم .. موافقة بإجماع 44 صوتاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” علي محضر الجمعية العمومية غير العادية لنادي مصمص الرياضي ، والخاصة بتغيير اسمه إلي نادي طيبة الرياضي ، بعد ما أرسلته إلي اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماد تعديل اسم النادي بعد موافقة الجمعية العمومية .

وتم تغيير إسم النادي بعد الموافقة بالإجماع عقب حصول موافقة توقيع 44 صوتاً من الجمعية العمومية من أصل 77 صوت بالعمومية الغير عادية والتي أقيمت يوم 20 يوليو عام 2019 تحت إشراف قضائي كامل وبحضور أيمن مدبولي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة .



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وأكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ، أن تغيير إسم نادي مصمص الرياضى إلى نادى طيبة، جاء بناءاً علي قرار جمعية عمومية غير عادية للنادي والتي وافقت بالإجماع علي تغيير إسم النادي .

وأشار هشام حطب في تصريحات خاصة ، إلي أن اللجنة الاولمبية المصرية ليس من اختصاصها تغيير أسماء الأندية ، مؤكداً أن اللجنة جهة تنفيذية ووافقت علي طلب الجمعية بتغيير إسم النادي من مصمص إلي نادي طيبة الرياضي .

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بتعديل اسم نادى مصمص الرياضى ومقره 32 شارع البلاقسة بحى عابدين بمحافظة القاهرة، والصادر بشأنه النظام الأساسى بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 79 لسنة 2017 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 209 تابع "أ"، بتاريخ 17 سبتمبر 2017 ليصبح اسم النادى نادى طيبة الرياضى.