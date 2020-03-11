شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة..نشاط أهلاوي وتحفظ من سموحة ..والتعادل "سيد الموقف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وسموحة المقامة حالياً بإستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز ومازال التعادل السلبي هو "سيد الموقف".

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من:محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن.

فيما يضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح

بداية قوية من الفريقين ولم يستمر "جس النبض" سريعاً وكاد محمد طلعت يُسجل هدفاً لسموحة في الدقائق الأولى بعدما ارتدت الكرة من "يد" محمد الشناوي ووصلت إلى طلعت الذى سددها لكن الشناوي عاد مرة أخرى وتألق وحوّل الكرة لضربة ركنية، و رد الأهلي بهجمة قوية وسدد ايمن أشرف كرة قوية لكن الهاني سليمان يتألق وينقذ الموقف كما سدد احمد الشيخ كرة رأسية مرت بجوار القائم.

حاول الأهلي زيارة شباك الفريق السكندري وضغط عن طريق الشيخ وقفشة والشحات لكن دفاع سموحه المُنظم تصدى لهذه المحاولات الهجومية فيما أعتمد الأخير على الهجمات المرتدة.

ومع دقائق الشوط الاول الأخيرة نشط أداء الفريقين وأن كان الاهلي الأخطر وأحتسب الحكم محمد عادل ضربة حرة مباشرة سددها أحمد الشيخ في الحائط السكندري ونال أحمد الشيخ بطاقة صفراء للخشونة ويتواصل الاداء إلى أن ينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بشكل حماسي للغاية من جانب الفريقين وأن كان الأهلي الأكثر سيطرة على اللقاء وفرض أسلوبه ولعب قفشة دور صانع الألعاب الذى مرر كثيراً لأحمد الشيخ ومروان محسن لكن الثنائي فشل في ترجمة الفرص لأهداف.

وشكّلت هجمات سموحة المرتدة خطورة واضحة على مرمى محمد الشناوي، وشارك وليد سليمان بدلاً من حسين الشحات وآليو بادجي بدلاً من قفشة في تغيير مزدوج للأهلي لزيادة النزعة الهجومية للأحمر.

































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