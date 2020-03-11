شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعلق نشاطه لمدة 3 أيام لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف أحمد عبد الدايم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة ، عن قرار تأجيل مسابقات الاتحاد على مدار 3 أيام هى الخميس والجمعة و السبت المقبلين بسبب سوء الأحوال الجوية .

وقال عبد الدائم ان لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد ستحدد مواعيد جديدة للمؤجلات خلال اليومين المقبلين .. وبهذا القرار تم تأجيل الجولة السادسة بدورى الرجال و التى كان مقرر لها الجمعة المقبلة بلقاءات بين كل من الزمالك مع طلائع الجيش وسموحة مع الأهلى وهليوبوليس مع الاتحاد اسكندرى وسبورتنج مع بتروجت والقناة مع الشمس وطنطا مع الطيران.



اتحاد اليد

بينما تقام يوم الإثنين 16 مارس مواجهتين مؤجلتين أيضا للقطبين حيث يلتقى الزمالك مع الشمس والأهلى مع الطيران قبل أن تقام الجولة السابعة يوم 20 مارس بلقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الطيران والشمس مع طنطا و بتروجت مع القناة والاتحاد السكندرى مع سبورتنج والأهلى مع هليوبوليس والزمالك مع سموحة.

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