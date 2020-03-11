شكرا لقرائتكم خبر عن بالتخصص.. سموحة يحرم فايلر من معادلة الرقم التاريخى لمانويل جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرم فريق سموحة ، السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى من معادلة رقم البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للقلعة الحمراء، بتحقيق الإنتصار رقم 17 على التوالى، بعدما توقفت انتصارات فايلر مع الأهلى عند الرقم 16 وسقط فى فخ التعادل اليوم فى الأسبوع الـ18 بالدورى.

وألحق سموحة بالأهلى أول تعادل في الموسم الجارى ، لتتوقف سلسلة انتصارات الفريق الأحمر عند 16 مباراة ، ما حرم فايلر من معادلة رقم جوزيه التاريخى بتحقيق 17 فوزا متتاليا.

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مع العلم أن هذه المرة ليست الأولى التى يعرقل فيها سموحة انتصارات الاهلى، فقد سبق وتكرر موسم 2017/2018 عندما كان حسام البدرى مديرا فنيا وبعد ما وصل لـ16 مباراة على التوالي دون هزيمة ، جاء اللقاء الـ 17 مع سموحة لكنه انتهى بالتعادل أيضا ليحرم البدرى من نفس الإنجاز.