شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي: التعادل مع الاهلي جيد ..والفار "يوم لك ويوم عليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب حمادة صدقي، المدير الفني لفريق نادي سموحة، عن رضاه بالتعادل أمام الأهلي بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، بالدوري وأنه سعيد بالنتيجة أمام فريق كبير بحجم الأهلي، وتابع صدقي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: " عندي لعيّبة غايبة مؤثرة لكن عندي البديل الكويس، كعادة الأهلي يُقدم موسم رائع أفريقيا ومحليا"

واكد: "الحمد لله اللعيبة وقفت بشكل كويس قدام لاعيبة الأهلي.. تقنية الفيديو على الكل واستخدامه أمر جيد وهو سمح للأهلي بالتعادل وممكن ينصفنى في مباراة مقبلة، وأتم: "المباريات الودية سبب تجهيز لاعبي فريقه خاصة وأن حسام حسن المدير الفني السابق للفريق كان محفظهم طريقة معينه ولتغيير تلك النتيجة احتاج للمباريات الكثيرة.