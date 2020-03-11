فايلر: سموحة فريق قوي.. ولم نفكر في الأرقام القياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بأنه لم يشعر بالمفاجأة من مستوى سموحة، قائلًا أن محاولة الوصول للرقم القياسي في الانتصارات المتتالية لم تشغل الفريق، وانهم بحاجة لتحسين عدد من الأمور.

وقال فايلر بعد التعادل مع سموحة بهدف لمثله في الدوري الممتاز: "لم يفاجئني سموحة في مباراة اليوم، وفي الدور الأول حققنا الفوز بهدف نظيف والأمر كان صعبًا بالنسبة لنا، لذلك كنت متوقعًا منهم الأداء الجيد، لأنهم فريق جيد."

ونفى أن يكون التفكير سلسلة الانتصارات المتتالية أثرت سلبيًا على الفريق :"لا اعتقد بأن سلسلة الانتصارات المتتالية كانت سببًا في التعادل، بالطبع تحقيق الأرقام شيء جيد لكن لا يجب أن تؤثر على إمكانية فوز الفريق بالمباراة."

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وتابع: "لا يوجد فريق في العالم يستطيع أن يحقق الفوز في كل المباريات، ومن الجيد أننا في مباراة اليوم لم نخسر وحققنا التعادل."

وكما رفض اعتبار الكرات الثابتة تشكل أزمة بالنسبة للفريق، قائلًا: "لا يمكن أن أقوم بالتعليق على وجود مشكلة في التعامل مع الكرات الثابتة، لكن هناك العديد من الأشياء التي تتطلب منا العمل علي تحسينها."

وسقط الأهلي في فخ التعادل لأول مرة ببطولة الدوري الممتاز ليتوقف عند 16 مباراة متتالية ويعجز عن معادلة الرقم القياسي السابق المسجل في موسم 2004-2005.