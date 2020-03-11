الـVAR يمنح بيراميدز فوزًا على إنبي.. وتعادل طنطا ودجلة سلبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
فاز بيراميدز على مضيفه انبي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ18 من الدوري الممتاز على ستاد بتروسبورت.
ورفع بيراميدز رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، وفي المقابل استقر انبي في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.
حصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة 85 من عمر المباراة بعدما عاد حكم المباراة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، ليقوم بمنح بيراميدز فرصة التقدم في النتيجة.
واستطاع عبدالله السعيد التقدم لصالح بيراميدز في الدقيقة 86 بعدما تولى تسديد ركلة الجزاء ليصوبها متقنة على يمين حارس المرمى.
كما تعادل فريقا طنطا ووادي دجلة سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.
ويواصل الفريقان نتائجهما السلبية بالدوري، بعد أن فشلا في تحقيق الفوز في آخر 3 جولات.
ورفع طنطا رصيده من النقاط إلى النقطة 16 بالمركز 15، وأصبح رصيد وادي دجلة 15 نقطة في المركز الـ16.
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