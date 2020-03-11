محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
صرح حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة بأنه احتاج لوقت ليقوم بتغيير طريقة حسام حسن مدرب الفريق السابق، كما أبدى أمله أن ينصفه الـ"VAR" مستقبلًا كما كان سببًا في تعادل الأهلي معه.
وقال حمادة صدقي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب التعادل مع الأهلي بنتيجة 1-1: "الحمد لله على النتيجة، سعيد باللاعبين اليوم، لدي غيابات مؤثرة لكن البديل متوفر."
وتابع: "الأهلي يقدم موسم جيد على المستوى المحلي والإفريقي، والحمد لله الفريق استطاع أن يتمركز بشكل جيد في مواجهة لاعبي الأهلي."
وتحدث عن تقنية حكم الفيديو المساعد، قائلًا: "استخدامه شيء، جيد، وكان سبب التعادل اليوم للأهلي، لكن من الممكن في المستقبل أن ينصفني بالمباريات المقبلة."
وأوضح أنه احتاج وقت ليجهز اللاعبين على طريقة اللعب الجديدة: "المباريات الودية سبب في تجهيز اللاعبين، خصوصا ان حسام حسن كان محفظهم طريقة معينه وانا علشان اغير ده محتاج مباريات."
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة صدقي: أتمنى أن ينصفني الـVAR مستقبلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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