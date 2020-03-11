مباشر.. ليفربول 0 - 0 أتليتكو مدريد.. دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وأتليتكو مدريد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والمقررة على ملعب الأنفيلد.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز أتليتكو مدريد بهدف نظيف.

ويبدأ يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالتشكيل التالي: أدريان - أرنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون - فينالدوم - هيندرسون - تشامبرلين - ماني - صلا ح - فيرمينو

وعلى مقاعد البدلاء: لونجران - فابينو - ميلنر - مينامينو - لالانا - أوريجي - ماتيب

أما أتليتكو مدريد فيبدأ بالتشكيل التالي: أوبلاك - تريبير - سافيتش - فيليبي - لودي - ساؤول - توماس بارتي - كوريا - كوكي - جواو فيليكس - دييجو كوستا.

وعلى مقاعد البدلاء: آدان - خيمينيز - فيرساليكو - ليمار - لورنتي - كاراسكو - موراتا.

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تفاصيل المباراة:

كاد أتليتكو مدريد أن يتقدم في الدقيقة الأولى بعد انطلاق دييجو كوستا خلف دفاع ليفربول، ليسدد الكرة ولكن تمر بجوار القائم بقليل.

لم يظهر أتليتكو مدريد بعد تلك الكرة ليسيطر ليفربول على وسط الملعب، ويكتفي الضيوف بالدفاع أمام منطقة الجزاء.

ولعب فينالدوم رأسية تصدى لها أوبلاك.

وسدد صلاح كرة رائعة مرت أعلى العارضة بقليل، تبعه تشامبرلين بتصويبة قوية تصدى لها أوبلاك.

استمر ليفربول في الضغط على دفاعات أتليتكو، ونجح صلاح في استخلاص الكرة بالدقيقة 33، ليمرر الكرة لماني على حدود منطقة الجزاء، الذي سدد الكرة ولكن تصدى لها أوبلاك.

ونجح ليفربول في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 43 من رأسية رائعة بعد عرضية من أرنولد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف.