سموحة يوقف قطار فايلر ويعيقه عن معادلة إنجاز جوزيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

فشل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، في معادلة رقم البرتغالي مانويل جوزيه مع المارد الأحمر الذي حققه موسم 2004-2005.

وتعادل الأهلي مع فريق سموحة إيجابيا بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتوقف عدد الانتصارات المتتالية للأهلي منذ انطلاقة الموسم عند 16 انتصارا فقط، ليفشل فايلر في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم مدرب الأهلي الأسبق البرتغالي مانويل جوزيه.

ويعد مانويل جوزيه هو صاحب لقب أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات المتتالية مع الأهلي منذ انطلاقة الموسم، بالفوز في 17 مباراة متتالية بالدوري خلال نسخة عام 2004–2005.