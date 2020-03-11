تقنية الفيديو تنقذ الأهلي من أول هزيمة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أنقذت تقنية الفيديو النادي الأهلي من التعرض للهزيمة أمام سموحة في مباراة الجولة 18 في الدوري الممتاز في لقاء انتهى بالتعادل (1-1).

سموحة كان في طريقه لتحقيق الفوز ليتكبد الأهلي أول خسارة له في الدوري هذا الموسم، لكن تقنية الفيديو "فار" منحت الأهلي ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

عمرو السولية سدد كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها كوفي مدافع سموحة بيده ليحتسب الحكم ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يعود لتقنية الفيديو ليتأكد من أن اللمة كانت داخل المنطقة ليمنح الأهلي ركلة جزاء.

وتصدى عمرو السولية لتنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 90+3 لينقذ فريقه من الخسارة، لكن لم يكن الوقت كافياً ليحقق الأحمر فوزه رقم 17 على التوالي، ليتعادل لأول مرة هذا الموسم.