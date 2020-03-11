صلاح يقود ليفربول في موقعة أتليتكو بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمواجهة أتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والمقررة على ملعب الأنفيلد. وشهد التشكيل عودة هيندرسون، فيما يعوض أدريان غياب أليسون المصاب، حيث جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أدريان الدفاع: أرنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون Advertisements الوسط: فينالدوم - هيندرسون - تشامبرلين الهجوم: ماني - صلا ح - فيرمينو وعلى مقاعد البدلاء: لونجران - فابينو - ميلنر - مينامينو - لالانا - أوريجي - ماتيب وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز أتليتكو مدريد بهدف نظيف.

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