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ليفربول يحذر جماهيره من أنصار أتليتكو مدريد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

حرص نادي على تحذير جماهيره قبل لقاء الفريق أمام أتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق ليفربول على ملعبه، أنفيلد، نظيره أتليتكو مدريد في الساعة العاشرة مساء اليوم.

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وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية أن فريق ليفربول نصح جماهيره بتوخي أقصى درجات الحذر، حيث هناك أكثر من 2500 مشجع لأتليتكو مدريد من المقرر أن يحضروا المباراة التي ستقام مساء اليوم.

وأشارا تقرير ميرور أن مرض كورونا انتشر بشكل كبيرا في أسبانيا خلال الساعات الأخيرة، وأن العاصمة الإسبانية مدريد يتواجد بها 50 % من المصابون بالمرض.

كما قررت رابطة إقامة الجولتان القادمتان من بطولة الدوري بدون جماهير، كما تم اتخاذ قرارا بتأجيل نهائي كأس ملك أسبانيا بين أتليتك بيلباو وريال سوسيداد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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