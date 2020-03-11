بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في إياب دور السادس عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

كانت مباراة الذهاب قد أقيمت بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو قد إنتهت بفوز الروخي بلانكوس بنتيجة 1-0، ويحتاج ليفربول للفوز بهدفين نظيفين للتأهل.





مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد





وأعلن الألماني يورجين كلوب والأرجنتيني دييجو سيميوني المديرين الفنيين لفريقا ليفربول وأتلتيكو مدريد تشكيل فريقيهما للمباراة المرتقبة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والمقررة بعد قليل على ملعب أنفيلد.

ويتسلح فريق ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب بعاملي الأرض والجمهور ويريد اقتناص الفوز وتعويض خسارته في مباراة الذهاب

بملعب واندا ميترو بوليتانو بهدف نظيف والثأر ورد الاعتبار بالإضافة إلى خطف تذكرة العبور إلى الدور ربع النهائي.

واجه ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد مرتين من قبل في المنافسات الأوروبية على ملعب أنفيلد لم يخسر فيهم، حيث فاز في لقاء وتعادل في مثله، تأهل ليفربول إلى الدور التالي في المرتين السابقتين اللتين خسر فيهما خارج أرضه في لقاء الذهاب في دور اقصائي من دوري أبطال أوروبا.

وكانت على حساب مواطنه تشيلسي وبرشلونة الإسباني الموسم الماضي، ما زال يورجن كلوب دون خسارة على

ملعبه في دوري الأبطال كمدرب مع ليفربول، حيث قاد الريدز في 15 لقاء وفاز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات.وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

لحراسة المرمى: أدريان

لخط الدفاع: روبيرتسون – فان دايك – جوميز – أرنولد

لخط الوسط: هيندرسون – فينالدوم – تشامبرين

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لخط الهجوم: ماني – فرمينيو – صلاح

فيما جاء نشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

لحراسة المرمى: أوبلاك

لخط الدفاع: لودي – سافيتش – فيليبي – تربيير

لخط الوسط: كوكي – بارتي – ساؤول

لخط الهجوم: فيليكس – كوستا – كوريا



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ملخص المباراة الماضية