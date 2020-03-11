الخطيب يُشيد بجهود الملحق العسكري المصري في جنوب إفريقيا

وجَّه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر للملحق العسكري وملحقية الدفاع المصري بدولة جنوب إفريقيا، على ما قدموه من تسهيلات وما بذلوه من جهد على مدى أسبوع كامل، خلال وجود بعثة النادي الأهلي لخوض مباراة الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز السبت الماضي. خلال وجود بعثة النادي الأهلي لخوض مباراة الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز السبت الماضي. وأضاف الكابتن الخطيب في خطابه اليوم إلى ملحق مصر العسكري: «إن ما لمسناه من تفانٍ ودعم للبعثة طوال هذه الأيام ومتابعة على مدى الساعة يؤكد مجددًا قيمة مؤسستنا الوطنية الكبيرة (القوات المسلحة الباسلة)، ودورها المحوري على كل الأصعدة والمستويات، بشكل يليق بوطن نفخر به جميعًا». اليوم إلى ملحق مصر العسكري: «إن ما لمسناه من تفانٍ ودعم للبعثة طوال هذه الأيام ومتابعة على مدى الساعة يؤكد مجددًا قيمة مؤسستنا الوطنية الكبيرة (القوات المسلحة الباسلة)، ودورها المحوري على كل الأصعدة والمستويات، بشكل يليق بوطن نفخر به جميعًا».

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