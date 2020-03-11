بث مباشر.. مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بدوري الابطال

يشهد ملعب أنفيلد مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، ونظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة "الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة"، وسيتم نقل المباراة على قناة "بي إن سبورتس HD2" وسيتولى التعليق عليها يوسف سيف.

وانتهت مباراة الذهاب بين ليفربول وأتلتيكو

مدريد التي أقيمت في ملعب واندا متروبوليتانو منذ ثلاثة أسابيع، بفوز الفريق الإسباني بهدف دون مقابل أحرزه ساؤول نيجيز.

فرص صعود ليفربول وأتلتيكو مدريد إلى ربع نهائي الأبطال

ويحتاج فريق ليفربول لتحقيق الفوز في هذه المباراة بفارق أكثر من هدف لكي يضمن التأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة، من أجل مواصلة حملة الدفاع

عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي.

ويملك فريق أتلتيكو مدريد عدة فرص، حيث تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة تمنحه بطاقة التأهل لدور الثمانية، وحتى الخسارة بفارق هدف بشرط زيارة شباك ليفربول سيؤهل الفريق الإسباني.

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ملخص المباراة الماضية