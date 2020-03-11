الجزيرة يتخذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

أعلن ايمن عزمي المدير التنفيذي لنادي الجزيرة الرياضي اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعدة قرارات. وتضمنت القرارات ضرورة تعقيم الأسطح و الارضيات والاجهزة المتنوعة بالنادي وصالة الجيمانيزيوم وغرف خلع الملابس والحمامات بالإضافة إلى وضع كاشفات للحراره على بوابة النادي للكشف على العاملين، فضلا عن اتباع كافة الإجراءات الوقائية بمنافذ النادي بارتداء الكمامات والقفزات. على بوابة النادي للكشف على العاملين، فضلا عن اتباع كافة الإجراءات الوقائية بمنافذ النادي بارتداء الكمامات والقفزات. كما تم نشر لوحات إرشادية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، للارشاد بالطرق الوقائية من فيرس كورونا وكذلك العمل على زيادة التهوية في الغرف المغلقة، ومضاعفة كميات المطهرات السائلة بحمامات النادي. بالطرق الوقائية من فيرس كورونا وكذلك العمل على زيادة التهوية في الغرف المغلقة، ومضاعفة كميات المطهرات السائلة بحمامات النادي. جاء ذلك خلال اجتماع المدير التنفيذي بالادارات المختلفة في حضور الدكتور محمد ابوهميله رئيس اللجنة الطبية بالنادي فور عودتهما من الاجتماع الموسع اليوم الذي عقد بديوان عام محافظة القاهرة .

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