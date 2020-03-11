فايلر: الإرهاق الذهني والبدني سبب تعادل الأهلي أمام سموحة

علق رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، على تعادل الفريق أمام سموحة بهدف لمثله مساء اليوم في لقاء الجولة 18 للدوري.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء «لم نقدم أفضل مبارياتنا وراضي عن التعادل، اليوم كنا مرهقين ذهنيا وبدنيا ولدينا غيابات

مثل جيرالدو ومعلول للإصابات».وواصل «بدأنا المباراة بشكل ليس جيد، واللاعيبة الموجودة الآن تصنع الفارق لكنها افتقدت إلى التوفيق، وهناك خبر جديد تلقيته أن حسين الشحات يريد أن يخضع إلى عملية».واختتم «لم أتفاجئ بمستوى سموحة والأهلي سبق وأن فاز عليهم بصعوبة وأي فريق بيحاول يقدم أفضل ما لديه أمام الأهلي، الرغبة في الأرقام القياسية لا تجلب علينا ضغط هي مهمة لكن النتائج والمستوى بشكل عام هم الهدف ، وفي النهاية الأهلي لم يهزم لكنه تعادل، وسأحاول علاج الأخطاء التي عانى منها الفريق خلال لقاء الليلة».