يلا شوت - مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر koooragoal كورة لايف رابط ماتش ليفربول ONLINE بلس SALAH

عبر المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، رفائيل بينيتيز، عن رأيه في مباراة اليوم أمام أتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان مساءً اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت "القاهرة" على ملعب "آنفيلد" في جولة الإياب من دور الـ16 للمسابقة الأوروبية، بقيادة الحكم الدولي الهولندي داني ماكيلي.

وحل بينيتيز ضيفًا على وكالة الأنباء الإسبانية للحديث

عن المباراة بين ليفربول وأتلتيكو مدريد، وهل هناك فرص أمام الفريق الإنجليزي لتدارك نتيجة الذهاب بالخسارة 1-0 على ملعب "واندا مترو بوليتانو".

وعلق مدرب داليان الصيني على المباراة وقال: "الجميع يعرف مدى خطورة ليفربول على أرضه ووسط جماهيره في أنفيلد، الأجواء تكون رائعة، خاصة وأنهم يمارسون الضغط بشدة

على لاعبي المنافس".

وتابع: "هناك أسلحة كثيرة يمتلكها ليفربول خاصة في الخط الهجومي، حيث يتميز مهاجموه بالسرعة والمهارة ولديهم أيضًا لاعبين وسط قادرون على المشاركة في الهجمات ضد الخصم".

Advertisements



لمشاهدة مباراة ليفربول واتليتكو مدريد بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول واتليتكو مدريد بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول واتليتكو مدريد بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

ملخص المباراة الماضية