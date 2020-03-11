الوحدة يخطف فوز قاتل من الإتحاد بالدوري السعودي

حقق فريق الوحدة فوزا قاتلاً على نظيره اتحاد جدة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجوهرة المشعة في إطار منافسات الجولة ال

٢٢ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم فريق إتحاد جدة بهدف في الدقيقة ١٤ أحرزه اللاعب رومارينهو ثم تعادل الوحدة عن

طريق انسيلمو في الدقيقة ٢٤، وبالدقيقة 90 خطف لويس جوستافو هدف الفوز القاتل للوحدة.

بهذة النتيجة يحتل نادى الوحدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٩ نقطة، في حين ياتي نادي اتحاد جدة في المركز الثاني عشر برصيد ٢٣ نقطة.