حمادة صدقي: سعيد بالتعادل أمام الأهلي .. و«الفار» سيحقق العدالة

عبر حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة، عن سعادته بالفريق بعد تحقيق نتيجة التعادل أمام الأهلي بهدف لمثله في لقاء الجولة 18 للدوري.

وقال صدقي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء «سعيد بفرقتي وأدينا بشكل جيد واستفدنا من الراحة وجهزنا البدلاء الغيابات

المؤثرة التي كنا نعاني منها ».وواصل «الشكل الذي لعبنا به جاء نتيجة تنفيذ اللاعبين للتعليمات بشكل كبير، وأداء ونتائج الأهلي ومعنوياته الكبيرة قبل المباراة كانت عامل ضغط علينا لكن لاعيبتنا كانت مميزة وقدمت مباراة كبيرة وأضاعت فرص في الشوطين».واختتم «تطبيق الفار بشكل عام جيد ونطالب به من فترة لتقليل الاخطاء رغم أن الفار أفاد الأهلي اليوم لكن سيفيدني في مباريات آخرى فهو يقلل الأخطاء، غيرت من طريقة سموحة عن فترة وجود حسام حسن واللاعيبة تكيفت بشكل كبير مع الطريقة الجديدة وعندهم مرونة كبيرة».