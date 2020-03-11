أهداف مباراة الأهلي وسموحة فى الدوري المصري

نجا النادي الأهلي من خسارة محققة أمام ضيفه نادي سموحة، مساء اليوم الأربعاء 11-3-2020، بعدما اقتنص تعادلا بشق الأنفس فى الدقائق الأخيرة من المباراة بضربة جزاء نفذها اللاعب المتألق “عمرو السولية”، وذلك فى منافسات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

رغم التعادل، ظل الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 41 لقباً من بينها المواسم الأربعة الأخيرة، في الصدارة برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة أمام أقرب ملاحقيه المقاولون العرب، مع امتلاك الفريق الأحمر مباراة مؤجلة أمام إنبي ستجرى يوم السبت القادم.

في المقابل، رفع سموحة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس.

ودفع الأهلي ثمن الغيابات التي عانى منها بسبب الإيقافات والإصابات وحالة الإرهاق، التي طالت عددا كبيرا من عناصره الأساسية، لتتوقف سلسلة انتصاراته التي استمرت في مبارياته الـ16 الأولى في المسابقة، ليخفق في معادلة أفضل انطلاقة في تاريخه بالبطولة التي حققها موسم 2004 / 2005 تحت قيادة مدربه البرتغالي الأسبق “مانويل جوزيه”، حينما فاز في لقاءاته الـ17 الأولى بالبطولة آنذاك.

وتقدم سموحة بهدف حمل توقيع محترفه الغيني “يوسف ديوب” في الدقيقة 69، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضطر الأهلي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه رامي ربيعة في الدقيقة 75.

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ورغم النقص العددي، أدرك الأهلي التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق لاعبه عمرو السولية من ركلة جزاء، حصل عليها الفريق الأحمر بعد لجوء حكم المباراة محمد عادل لتقنية (فار) التي تطبق هذا الموسم في الدوري المصري، وحصل على إثرها البوركيني “محمد كوفي” مدافع الفريق السكندري على البطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني.