أهداف مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

حقق النصر فوزاً عريضاً أمام ضيفه فريق الرائد بنتيجة 4-1 بعد أن كان متأخراً بهدف، فى المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأربعاء 11-3-2020 على ملعب “الأمير فيصل بن فهد”، لحساب الجولة الـ22 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

وبهذا الفوز وصل النصر الي النقطة 45 فى المركز الثاني، بفارق 6 نقاط خلف المتصدر فريق الهلال بعد تعثره اليوم بالتعادل أمام فريق ضمك، بينما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 32 فى المركز السابع.

وتقدم الرائد في الدقيقة السابعة عن طريق مهاجمه رائد الغامدي، قبل أن يسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف التعادل للنصر من ضربة جزاء في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 25 سجل البرازيلي “جوليانو” الهدف الثاني للنصر، قبل أن يضيف المغربي “نور الدين أمرابط” الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وأضاف المغربي عبدالرزاق حمد الله” الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

إليكم أهداف المباراة..

هدف الرائد 1-0

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هدف التعادل للنصر 1-1

هدف النصر الثاني 2-1

هدف النصر الثالث

هدف النصر الرابع 4-1