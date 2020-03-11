بث مباشر | شاهد ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم

شاهد مع موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليفربول و أتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء 11-3-2020 في إطار منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق “يوسف سيف”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، على ملعب “آنفيلد“، بإدارة من الحكم “داني ماكيلي”.

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم قمة أوروبية من العيار الثقيل بين ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعب “آنفيد روود“، وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فاز الروخي بلانكوس بهدفٍ نظيف في مباراة الذهاب في “الواندا ميتروبوليتانو”، ليصبح بذلك التعادل كافٍ له أو حتى الخسارة بأي نتيجة بفارق هدف أكبر من (1-0)، ويكون الريدز أمام فرصة واحدة للتأهل هي الفوز بفارق هدفين.

وتخلص ليفربول من الكبوة العابرة التي عانى منها خلال الأيام الماضية حيث حقق الفوز السبت الماضي امام بورنموث بنتيجة 2-1 لحساب الجولة الـ29 بالبريميرليج، بعد هزيمتين متتاليتين أمام واتفورد صفر / 3 بالدوري، وصفر / 2 أمام تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي.

فى المقابل تدخل كتيبة المدرب الأرجنتيني “دييجو سيميوني” متفوقه بأفضلية هدف على ملعبه، وسيعمل على خطف هدف فى أي وقت من المباراة لإحباط لاعبي فريق ليفربول وهو شئ صعب تحقيقه فى معقلهم “آنفيلد”.

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جدير بالذكر أن المدرب الألماني “يورجن كلوب” لم يخسر أي مباراة قارية على أرضه منذ استلامه تدريب ليفربول في 2015، وبلغ النهائي ثلاث مرات منذ ذاك الوقت (الدوري الأوروبي في 2016 ودوري الأبطال في 2018 و2019).

وخلافاً لمباريات الجولة الأوروبية في إيطاليا، وفرنسا وإسبانيا، لم يتم الإعلان عن إقامة المواجهات في إنجلترا من دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

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ليفربول – أتلتيكو مدريد

???? ملعب آنفيلد (ليفربول – إنجترا)

???? دوري أبطال أوروبا (إياب دور ثمن النهائي)

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