قرر الاتحاد الاسباني تأجيل نهائي مسابقة كأس الملك بين ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو الذي كان مقررا في 18 نيسان/أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر في الاتحاد.



واتخذ القرار الأربعاء بعد اجتماع بين مسؤولي الاتحاد ورئيسي الناديين الباسكيين المعنيين بالمباراة وغير الراغبين بخوضها دون جماهير.



ولم يتم الإعلان عن الموعد الجديد للمباراة، لكن بحسب الصحف المحلية سيكون أحد الاحتمالات في الاسبوع الذي يلي ختام الدوري، أي في 30 أيار/مايو ودائما في الملعب الاولمبي "لا كارتوخا" في إشبيلية.. لكن الملعب محجوز لحفل فرقة موسيقية اسبانية في اليوم عينه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.