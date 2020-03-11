رياضة | مدرب مانشستر يونايتد يكشف موعد مشاركة بوجبا مع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مانشستر يونايتد يكشف موعد مشاركة بوجبا مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن موعد مشاركة اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط الفريق وعودته من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية : "بوجبا يقترب من العودة، ولكنه ليس جاهزاً بعد وهو لم يتدرب مع الفريق حتى الآن ولكنه سوف يكون جاهز بحلول الأسبوع القادم".

وكان اللاعب الفرنسي بول بوجبا قد تعرض لإصابتين هذا الموسم ولم يعود حتى الآن، حيث يغيب من شهر نوفمبر الماضي، وشارك في مباراتين فقط بعد إصابته الأولى قبل أن تتجدد مرة أخرى.

ونجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز بمباراته الأخيرة على حساب مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة.