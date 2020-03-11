رياضة | فايلر يطلق تصريحات مثيرة عقب تعادل الأهلي أمام سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يطلق تصريحات مثيرة عقب تعادل الأهلي أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"عانينا من الإجهاد والإصابات والغيابات داخل الفريق، بجانب خوض مباراة هامة استهلكت ضغط نفسي وعصبي كبير على اللاعبين".
وتابع :"الأهلي قدم مباراة لم تكن الأفضل لنا هذا الموسم، والتعادل مرضي لنا في هذه الظروف".
وزاد :"الأهلي عانى من الإرهاق البدني والذهني عقب العودة من جنوب إفريقيا ومواجهة صن دوانز".
وأشار :"اللاعبين الموجودين جاهزين، لا أبحث عن أعذار ولكن لاعبو الأهلي لم يكونوا في يومهم".
وعن حاجة حسين الشحات لعملية جراحية قال :"لا أعلم أي معلومة حول احتياجه لعملية جراحية".
وواصل :"لم أتفاجئ بجاهزية فريق سموحة وأعلم انه فريق كبير وقدم مباراة كبيرة في الدور الأول وتغلبنا عليه بهدف فقط، ولم أتفاجئ نهائيا من أدائهم"
أوضح :"الفوز في 16 مباراة متتالية لم يشكل أي ضغط علينا، الأرقام لا تحقق الانتصارات، ونحن تعادلنا اليوم ولم نخسر".
وأشار :"لا يوجد فريق في العالم يمكنه أن يحقق الفوز في جميع المباريات لا بد أن يأتي له وقت ولا يفوز".
وأتم حديثه :"هناك بعض القصور في الفريق وسنسعى لمعالجة الأخطاء التي وقعنا فيها".