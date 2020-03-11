رياضة | دوري المحترفين| النصر يقترب من الصدارة بثلاثية قاتلة أمام الرائد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري المحترفين| النصر يقترب من الصدارة بثلاثية قاتلة أمام الرائد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على نظيره الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح رائد الغامدي أهداف اللقاء لصالح الرائد من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى النصر عند الدقيقة 8.

وأدرك المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف التعادل للنصر عند الدقيقة 19، بعد إهداره ركلة جزاء لصالح العالمي.

Advertisements

وسجل جوليانو فيكتور الهدف الثاني لصالح النصر، بعدما استغل تمريرة حاسمة من زميله حمد الله، ليضععا في شباك الرائد عند الدقيقة 24،

وأحرز أمرابط هدف النصر الثالث عند الدقيقة 86، قبل أن يسجل حمد الله الهدف الرابع للعالمي بتمريرة من أحمد موسى، عند الدقيقة 90+3، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز النصر على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 45 نقطة، في المركز الثاني، وبفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 32 نقطة، في المركز السابع.