رياضة | جوزيه يطيح بأحلام فايلر في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوزيه يطيح بأحلام فايلر في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق الكرة بالنادي الأهلي في فسخ التعادل الإيجابي مع فريق سموحة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.

وحقق فريق الأهلي أول تعادل له في مسابقة الدوري الممتاز أمام سموحة وفي ظل تطبيق تقينة الفار بالدوري المصري.

تعادل الأهلي مع سموحة تسبب في فشل السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، في تحقيق إنجاز جوزيه مع القلعة الحمراء موسم 2005، والذي حقق الفوز في 17 مباراة متتالية مع الأهلي في مسابقة الدوري، بينما حقق فايلر 16 فوز فقط.

بهذا التعادل ، ارتفع رصيد الأهلي الي النقطة 49 في المركز الأول، لتصبح أول تعادل للمارد الأحمر هذا الموسم، بينما ارتفع رصيد سموحة عند النقطة 28 في المركز السادس.