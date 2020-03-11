رياضة | عقب التعادل مع سموحة.. موعد مباراة الأهلي القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب التعادل مع سموحة.. موعد مباراة الأهلي القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المباراة التي جمعت بين النادي الأهلي ونادي سموحة منذ قليل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ملخص مباراة الأهلي وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز

وسجل هدف نادي سموحة الوحيد يوسف ديوب في الدقيقة ٦٠ عن طريق تسديدة قوية وسط العديد من المحاولات من النادي الأهلي لتشهد المباراة طرد رامي ربيعة في الدقيقة ٧٥ ليسجل بعد ذلك النادي الأهلي هدف التعادل في الدقيقة ٩٣ عن طريق ركلة جزاء سجلها عمرو السولية لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد النادي الأهلي إلى ٤٩ نقطة ليتسمر في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يصل رصيد نادي سموحة إلى ٢٥ نقطة ليتواجد في المركز السادس من جدول الدوري.

موعد مباراة النادي الأهلي القادمة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي إنبي يوم السبت القادم ١٤ مارس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.