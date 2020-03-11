رياضة | سموحة يوقف قطار انتصارات الأهلي ويفرض عليه التعادل الإيجابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة يوقف قطار انتصارات الأهلي ويفرض عليه التعادل الإيجابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقف سموحة سلسلة انتصارات الأهلي عند 16 مباراة متتالية وذلك بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم سموحة أولا عن طريق يوسف ديوب في الدقيقة 68 من قذيفة رائعة، وأدرك عمرو السولية التعادل للأهلي في الدقيقة 94.

الشوط الأول

السويسري رينيه فايلرالمدير الفني للأهلي أجرى عدة تغييرات على تشكيل الفريق الأحمر، حيث أشرف أحمد فتحي في مركز قلب الدفاع بجوار رامي ربيعة، وتولى أيمن أشرف قيادة الجبهة اليمنى، فيما شارك شارك أحمد الشيخ في مركز الجناح الأيسر، وعاد مروان محسن لقيادة خط الهجوم.

بداية اللقاء كانت قوية من جانب كلا الفريقين حيث حاول كل فريق في أخذ المبادرة الهجومية وإحراز هدف التقدم مبكرًا ، وفي الدقيقة الثامنة ضاع هدف محقق لسموحة، بعد تمريرة طولية لعبت خلف مدافعي الأهلي داخل منطقة الجزاء وصلت لحسام حسن الذي سدد كرة قوية بإتجاه المرمى تصدى لها الحارس محمد الشناوي برعونة نسبية أدت إلى إرتداد الكرة لأقدام المتقدم محمد طلعب والذي كاد أن يضع الكرة داخل الشباك لولا تألق الشناوي مجددا الذي نجح في إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.

ونجح دفاع الأهلي في إبعاد الركلة الركنية الخطيرة للفريق السكندري، إل وسط الملعب، مع حلول الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة 12 أطلق أيمن أشرف الظهير الأيسر للأهلي تسديدة قوية باتجاه مرمى سموحة لكن الهاني سليمان حارس الفريق السكندري تصدى لها ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.

ومرر محمد "أفشة" تمريرة عرضية على رأس أحمد الشيخ الذي سدد الكرة مرت بشكل خطير بجوار القائم الأيمن للهاني سليمان حارس سموحة.

وفي الدقيقة 17 احتسب حكم اللقاء محمد عادل ركلة حرة مباشرة لصالح محمد مجدي أفشة بعد عرقلة تعرض لها من جانب محمد الترهوني الذي حصل على البطاقة الصفراء، ليسددها أفشة في الحائط السكندري وتضيع فرصة هدف التقدم للفريق الأحمر من مكان خطير.

ومرر محمد أفشة الكرة إلى محمد هاني الظهير الأيمن ليمرر كرة عرضية ارتقى لها محمد كوفي مدافع سموحة وأبعدها عن منقطة جزاء فريقه قبل وصولها إلى مروان محسن في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وتسلم مروان محسن الكرة داخل منطقة جزاء سموحة في الدقيقة 2 لكنه سددها في أقدام دفاعات الفريق السكندري بدلًا لتتحول إلى ركلة ركنية.

وحصل أحمد الشيخ في الدقيقة 34 على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء سموحة، لينفذها محمد مجدي "أفشة" وتمر بجوار القائم الأيمن للهاني سليمان حارس المرمى.

وعاد الشيخ مجددًا وتحصل على ضربة حرة مباشرة من أمام منقطة جزاء سموحة في الدقيقة 39 بعد عرقلة من محمد كوفي الذي حصل على البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء، لينفذها الشيخ في حائط الصد للاعبي الفريق السكندري وتتحول الكرة إلى خارج الملعب.

ومن عمل جماعي منظم بين عمرو السولية الذي مرر الكرة إلى حسين الشحات ومنه لأيمن أشرف الذي مرر الكرة عرضية داخل منطقة جزاء الفريق السكندري ليبعدها دفاع سموحة عن منطقة جزائهم.

وأنقذ أحمد فتحي مدافع الأهلي فريقه من كرة خطيرة في الدقيقة 43 حيث أبعد عرضية محمد الترهوني قبل أن تصل إلى ديريك تسيمبابي مهاجم سموحة المنفرد بمحمد الشناوي، ليرد محمد "أفشة" صانع ألعاب الفريق الأحمر بتسديدة سهلة في يد الهاني سليمان، ليحصل أحمد الشيخ على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني انطلق محمد الترهوني من الناحية اليسرى ومرر الكرة عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي ليخرج محمد الشناوي من مرماه ويمسك بالكرة ويقود هجمة مرتدة لكنها وقفت عن مروان محسن الذي سقط على أرض الملعب.

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وفي الدقيقة 52 حصل الفريق السكندري على ركلة ركنية من الناحية اليمنى نفذها أحمد أبو الفتوح لكن محمد الشناوي حارس الأهلي ارتقى فوق الجميع وأمسك بالكرة قبل وصولها إلى رأس محمد طلعت، ليرد لاعبو الفريق الأحمر بهجمة مرتدة منظمة حيث مرر أيمن أشرف كرة عرضية من الناحية اليسرى أمسكها الهاني سليمان ببراعة قبل أن تصل إلى مروان محسن.

ولجأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لدكة بدلاء فريقه في الدقيقة 58 حيث قرر إشراك الثنائي وليد سليمان وأليو بادجي بدلا من حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" في محاولة منه لتنشيط الشق الهجومي للفريق الأحمر.

ومرر محمد هاني في الدقيقة 61 كرة عرضية داخل منطقة جزاء سموحة ليقابلها أحمد الشيخ بصدره في يد الهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري.

وخطف ديريك تسيمبابي الكرة من أيمن أشرف مررها لمحمد الترهوني الذي لعب الكرة عرضية مرت من أمام محمد الشناوي حارس الأهلي ولم تجد من يوجهها تجاه المرمى.

وخطف وليد سليمان الكرة من يوسف ديوب لاعب سموحة في وسط الملعب، وانطلق تجاه مرمى الفريق السكندري في الدقيقة 66 ليسددها وترتطم الكرة برجب نبيل وتصل لأليو بادجي ومنه للهاني سليمان حارس مرمى الضيوف.

وفي الدقيقة 68 وصلت الكرة إلى يوسف ديوب متوسط ميدان سموحة الذي أطلق قذيفة مدوية لتخترق دفاعات الأهلي وتسكن شباك محمد الشناوي ويسجل الهدف الأول للفريق السكندري.

بعد الهدف الأول لسموحة حصل أحمد فتحي قائد الأهلي على البطاقة الصفراء الرابعة في اللقاء بعد اعتراضه على الحكم المساعد.

وفي الدقيقة 75 حصل رامي ربيعة على البطاقة الحمراء مباشرة بعدما أوقف الكرة المتجهة إلى حسام حسن مهاجم سموحة لم يتردد حكم المباراة محمد عادل في إشهارها ليكمل الأهلي الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين.

وسدد إيمومو الكرة قوية لتعلو عارضة محمد الشناوي وتضيع فرصة للفريق السكندري، الذي سعى جاهدا للحفاظ على هدف التقدم.

وأجرى رينيه فايلر في الدقيقة 82 تغييره الثالث والأخير بإشراك أحمد الشيخ وإشراك محمود وحيد، ليرد عليه حمادة صدقي مدرب سموحة بالدفع بمحمد نادي بدلا من حسام حسن.

ومع حلول الدقيقة 88 حصل وليد سليمان على ركلة حرة مباشرة لكنه سددها أعلى عارضة الهاني سليمان حارس مرمى سموحة.

ولجأ محمد عادل حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو المساعد "VAR" ليحتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد لمس الكرة يد محمد كوفي الذي حصل على البطاقة الصفراء الثانية ويكمل سموحة الخمس دقائق المحتسبة وقت بدل من الضائع بـ10 لاعبين.

وتمكن عمرو السولية من إدراك التعادل للأهلي بعدما سدد ركلة الجزاء داخل الشباك على يسار الهاني سليمان حارس مرمى سموحة، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي تغيير على مستوى النتيجة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 49 نقطة محافظا على صدارة ترتيب الدوري، كما رفع سموحة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس.