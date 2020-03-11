رياضة | التشكيل الرسمي لموقعة بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لموقعة بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ملعب «حديقة الأمراء» بعد قليل قمة فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب الأرض أمام ضيفه بروسيا دورتموند الألماني ضمن إطار منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة الذهاب بين بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان

وكان لقاء ذهاب دور الستة عشر بمسابقة دوري أبطال أوروبا قد انتهي بفوز الفريق الألماني بورسيا دورتموند بثنائية مقابل هدف لصالح باريس سان جيرمان في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في 18 فبراير الماضي.

نيمار يقود تشكيل باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند

وفي سياق متصل أعلن المدرب وماس توخل المدرب الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي تشكيل أصحاب الأرض لمواجهة بروسيا دورتموند الألماني في إياب الدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا ليكون التشكيل كاملاً كالتالي:-

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: كيهرير، سيلفا، كيمبيمبي، كورزوا

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خط الوسط: دي ماريا، ماركينيوس، جاييه

خط الهجوم: نيما ردا سيلفا، كافاني، باولو سارابيا.

هالاند أساسياً في تشكيل بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان

وعلى الجانب الآخر بدأ السويسري لوسيان فافر مدرب بروسيا دورتموند الألماني تشكيل الأبيض والأسود الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان بعد قليل على ملعب حديقة الأمراء بالدفع بالمهاجم الشاب إيرلينج هالاند ليكون التشكيل كاملاً كالتالي:-

حراسة المرمى: بوركي

خط الدفاع: بيسيتشيك، هوميلز، زاجادو، أشرف حكيمي

خط الوسط: إيميري كان، فيتسيل، جيريرو

خط الهجوم: ساننشو، هازارد، هالاند.