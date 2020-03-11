رياضة | سموحة يُكرر "سيناريو البدري" ويحرم رينيه فايلر من معادلة رقم "جوزيه التاريخي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة يُكرر "سيناريو البدري" ويحرم رينيه فايلر من معادلة رقم "جوزيه التاريخي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق الأهلي مع نظيره فريق سموحة 1 / في في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 / 2020.

وجاء هدف فريق سموحة عن طريق اللاعب يوسف ديوب بالدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي بالدقيقة 93 من ركلة جزاء، وشهدت المباراة حالتين طرد، لرامي ربيعة مدافع الأحمر بالدقيقة 75، ومحمد كوفي مدافع الفريق السكندري بالدقيقة 92 من زمن اللقاء.

سموحة يحرم "فايلر" من رقم تاريخي

وأنهي الفريق السكندري سلسلة الإنتصارات المتتالية للأهلي بالدوري الممتاز تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر والذي وصل لـ 16 انتصارًا متتاليًا بالبطولة المحلية هذا الموسم، وذلك بعد تعادلهما 1/1 مساء اليوم.

نادي سموحة، حرم المدرب السويسري رينيه فايلر من معادلة الرقم التاريخي للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق صاحب أفضل انطلاقة للأحمر بالدوري بتحقيقه 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004 / 2005، وتوقف رصيد الانتصارات المتتالية لـ"فايلر" هذا الموسم عند 16 انتصارًا.

وأصبح "فايلر" صاحب ثاني أفضل إنطلاقة للأهلي بالدوري الممتاز بعد إنطلاقة مانويل جوزيه.

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سموحة يُكرر سيناريو حسام البدري

وكان النادي السكندري حرم أيضًا حسام البدري مدرب الأهلي السابق من معادلة رقم مانويل جوزيه في موسم 2017 / 2018، عندما أوقف سلسلة إنتصاراته المتتالية عند 16 انتصارًا أيضا، بعدما تعادل الفريقين سلبيًا بالجولة 31 من الدوري الممتاز.

سلسلة انتصارات حسام البدري مع الأهلي جاءت في منتصف موسم 2017 / 2018، وتحديدًا في الفترة من 29 ديسمبر 2017 بالفوز على بتروجت بالجولة السادسة عشر واستمرت حتي الفوز على طنطا في أبريل 2018 قبل أن تتوقف الانتصارات المتتالية أمام سموحة بالتعادل السلبي في 8 أبريل من نفس العام.

وبات فريق سموحة بمثابة الصخرة التي تتحطم عليها آمال وطموحات مدربي الأهلي الطامعين في تحطيم رقم الأسطورة مانويل جوزيه، والحارس الأمين الذي يحافظ للمدرب البرتغالي على رقمه التاريخي صامدًا في تاريخ القلعة الحمراء وبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وسموحة بعد مباراة اليوم

بعد تعادل الأهلي اليوم يرتفع رصيده لـ 49 نقطة ويحافظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سموحة لـ 25 نقطة ويحتل المركز السادس.