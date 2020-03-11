رياضة | تفاصيل التقرير الطبي لمحمد أوناجم

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها المغربي محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك عن غيابه لمدة 10 أيام بسبب الإصابة التي يعاني منها بكدمة في الرباط الداخلي للركبة.

ويتأكد بذلك غياب أوناجم عن صفوف الزمالك في مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الأحد المقبل بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.

وغاب أوناجم عن الزمالك في لقاء الترجي التونسي الماضي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا بسبب الإصابة.

ويرفض الجهاز الفني التعجل في الدفع بأوناجم ومنحه الوقت الكافي للراحة والعلاج للتماثل للشفاء بشكل كامل.